Det var riksdagens skatteutskotts vice ordförande Per Åsling, C, och ordförande Jörgen Hellman, S, som bjudit in representanter för Skatteverket tillsammans med LRF Konsults skatteexperter Urban Rydin och Katarina Bartels.

Konstruktiv debatt

– Det blev en konstruktiv och bra debatt. Vi gick igenom några fall som förvånade Skatteverket. Efter vår genomgång konstaterade Skatteverket att man har en intern kommunikationsresa att göra, berättar Urban Rydin.

Mötet i riksdagen resulterade bland annat i att Urban Rydin och Katarina Bartels kommer att ha ett nytt möte med Skatteverket och ytterligare beskriva de ärenden som man kommit i kontakt med.

Krav om rimlig beskattning

– Det gäller att få till en rimligare förmåns- och uttagsbeskattning av fyrhjulingar och andra företagstillgångar. Ingen lantbrukare ska påföras ett förmånsvärde om 180 000 kronor per år för att man äger en fyrhjuling i sitt företag. Det är inte rimligt att jag ska beskattas för att jag har möjlighet att använda en fyrhjuling, inte för att jag gör det, säger Urban Rydin som undrar var gränsen ska gå:

– Traktor, röjsåg, snöskyffel, snöslunga, tomma utrymmen i ekonomibyggnader eller outhyrda lokaler? Det kan inte vara meningen att småföretagare för säkerhets skull måste hyra in alla fordon, verktyg och maskiner.

Hoppas på utredning

Urban Rydin hyser nu en försiktig förhoppning om att frågan kan komma att lyftas av riksdagen i en utredning om förmånsbeskattning.

LÄS MER: ”De flesta bönder förmånsbeskattas inte för fyrhjulingar”LÄS MER: Skatteverket: ”Så bedömer vi fyrhjulingar”