Stormen Alfrida drar fram över ostkusten och Gotland drabbas hårt. Flera larm om lösa ladugårdstak har kommit in.

Under natten och förmiddagen drar stormen Alfrida fram över Gotland. Enligt tjänsteman i beredskap är vågorna fem till sex meter höga. Vinden väntas kulminera under förmiddagen men stormbyar kan förekomma på Gotland under hela dagen.

Flera larm

Flera larm om lösa ladugårdstak till följd av stormen har kommit in till räddningstjänsten, rapporterar SVT Öst.

– Det blåser väldigt mycket just nu och det är väldigt många larm nu under morgonen. Vi gör bedömning om vad som anses vara en risk, säger Fredrik Dackland, ledningsoperatör på Storstockholms räddningscentral.

Tak rasat in

Ett tak har rasat in på en ladugård med djur i. Ladugården ligger i utkanten av Kräklingbo på östra Gotland.

– Taket har rasat in på byggnaden. Räddningstjänsten har lämnat platsen och ägaren har tagit över ansvaret. Inga djur ska ha skadats, säger Jonas Wahlstrand, ledningsoperatör vid Storstockholms räddningscentral till SVT.

