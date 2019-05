Här har Ida och Jakob Persson precis cyklat upp för Mur De Huy i Belgien, som är en 1300 meter lång backe med en max lutning på 26 procent. Bilden är från 2017.

Familjen är engagerad i Team Rynkeby – God Morgon, som är en del i ett europeiskt välgörenhetsprojekt som varje år samlar in pengar till barn med cancer och deras familjer. Deltagarna är organiserade i olika lag som gemensamt cyklar ner till Paris. I Sverige går hundra procent av pengarna till Barncancerfonden, medan deltagarna själva bekostar cyklar och övrig utrustning.

Ida Persson, som till vardags driver en verksamhet med växtodling och grisproduktion tillsammans med sin man Jakob Persson i Önnestad utanför Kristianstad, blev involverad i cyklingsprojektet via en lantbrukskollega som hade en dotter som hade drabbats av barncancer. Hon deltog i cyklingen till Paris första gången år 2016. Året därpå ställde både Ida Persson och hennes man Jakob Persson upp och cyklade tillsammans, vilket de även ska göra i år.

– Det är helt fantastiskt att dela en sådan upplevelse med den person man lever med, säger Ida Persson.

Ida och Jakob Persson och Idas pappa Ingvar Svensson på deras första träningsläger 2019 i Isaberg.

Kul att lantbrukare syns i de sammanhangen

Ida Persson framhåller att det är roligt att även lantbrukare syns i sammanhang av friskvård och välgörenhet och är glad åt att deras lag, som har Kristianstad som sin bas, har flera stora lantbrukssponsorer, bland annat KLS Ugglarps och Lantmännen.

– Projektet växer för varje år, i år har vårt lag redan samlat in över två miljoner. Det känns fantastiskt att de pengarna kommer att gå till Barncancerfonden.

I år har projektet för alla deltagare i Kristianstadslaget även fått en mer personlig prägel. En av deltagarna i laget har nämligen en tolvårig dotter som just nu får behandling för en hjärntumör.

– Om allt går som det ska hon resa till Paris och cykla med oss den sista biten, cirka en kilometer. Det hoppas vi verkligen på. Vi deltagare kommer även att bära tröjor med hennes teckning och underskrift på, berättar Ida Persson.

Fördel att vara lantbrukare

Ida Persson ser också fram emot sommarens cykeläventyr även på ett rent personligt plan.

– Det har varit fantastiskt roligt på så många sätt. Dels har man fått lära känna nya människor väldigt väl, människor som man aldrig ens hade träffat tidigare. Dels har det varit fantastiskt att få cykla genom alla dessa små byar i Belgien, Holland, Frankrike och Tyskland och se hur landskapen och växtligheten förändras.

Hon upplever att hon och hennes man haft nytta av sin bakgrund som lantbrukare under cyklingen på både det mentala och det fysiska planet. Som lantbrukare är de ganska uthålliga och vana vid att sitta i maskiner och arbeta under långa arbetsdagar, vilket underlättar när man cyklar åtta timmar per dag. Det rörliga livet som lantbrukare har även gett dem en god grundkondition.

Har värvat sin pappa till laget

I år får deras lag även sällskap av en annan av Ida Perssons familjemedlemmar, som nu är pensionerad lantbrukare.

– Min far ska cykla med oss i år, vilket ska bli jättekul! Han har, i likhet med min man, aldrig varit på gymmet, men som före detta lantbrukare har också han en väldigt god kondition. Det bådar gott!

FaktaTeam Rynkeby – God Morgon

Team Rynkeby – God Morgon stödjer svårt sjuka barn genom lokal insamling i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Färöarna och Island.

I Sverige går pengarna oavkortat till Barncancerfonden.

Idag består projektet av 2100 motionscyklister och 450 funktionärer fördelade på 54 lokala lag från Sverige, Danmark, Finland, Norge, Färöarna, Island och Tyskland.

