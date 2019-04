Ljungby kommun agerar om olämplig utfodring av vildsvin upptäcks.

Victoria Kullenberg är miljöinspektör i Ljungby kommun och fick tipset om att det tippats en stor mängd med morötter på en fastighet i Ljungby. Morötterna har sedan portionerats ut på ett antal olika platser.

Hon åkte dit, konstaterade att det kunde bedömas vara dumpning av avfall på en plats dit allmänheten har tillträde eller insyn. Hon tog kontakt med fastighetsägaren som i sin tur hänvisade till jaktlaget.

Ruttna och mögliga morötter utlagda till djuren

– Foderhögen upptäcktes i slutet av januari, jag fick veta det i mars. Det var ruttna och mögliga morötter och det stank rejält en av platserna, säger Victoria Kullenberg.

Hon tog kontakt med jaktledaren och meddelade att ett föreläggande om att städa undan kunde bli aktuellt.

Ett jaktlag måste städa bort morötter som lagts ut tidigare i vinter till foder till vildsvin. Annars hotar ett föreläggande.

Inget föreläggande

– Jaktledaren sa direkt att det skulle städas undan och då behövs inget föreläggande om uppstädning. Däremot får de ett beslut om att betala en timavgift för handläggningen av ärendet, säger Victoria Kullenberg och fortsätter:

– Om de däremot inte städar undan inom muntlig överenskommen tid som de lovat kan det att bli aktuellt med ett föreläggande och då ytterligare kostnader för handläggning.

”Kommer göra vad vi kan för att få stopp på det här”

Det är inte första gången som Victoria Kullenberg agerat när det gällt orimlig utfodring av vildsvin. I ett fall hade jägare placerat sockerbetor intill en åker.

– Vi kommer att göra vad vi kan för att få stopp på det här. Lantbrukarna i våra trakter har stora problem med vildsvin och utfodring av det här slaget är inte tillåtet. Länsstyrelsen i Kronoberg är tydlig med att man inte får lägga ut mer foder än att det äts upp inom ett dygn, säger Victoria Kullenberg.

FAKTA: Utfodring vilda djur

– Vid utfodring av vilda djur gäller de allmänna kraven på fodersäkerhet. Du ska se till att risken för biologisk, kemisk eller fysisk kontaminering av fodret är så låg som möjligt. Fodret ska bytas ut ofta och får inte bli mögligt.

– Detta innebär att utfodring direkt på marken i högsta grad är olämpligt och om det förekommer skall det vara i sådana mängder att fodret äts upp omedelbart och att rester av förorenat och mögligt foder omhändertas.

– Reglerna som gäller för foder gäller bara när du utfodrar vilda djur som kan gå in i livsmedelskedjan, till exempel vildsvin, rådjur, hjort, älg och björn.

– All utfodring av vilda djur i naturen omfattas i princip av foderregelverkets krav på registrering. Jordbruksverket har dock inte ställt några krav på registrering för utfodring av mindre mängder foder till vilda djur så länge detta sköts under ordnade former.

Källa: Jordbruksverket

