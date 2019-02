Den nya avdelningen ska vara inriktad på näringspolitiskt arbete med sikte på ökad försäljning, branschsamordning och kompetensutveckling.

Växer för varje år

– Det här är en bransch som har vuxit med ungefär 20 procent per år under de senaste tre åren. Historiskt har det här företagandet, ofta drivet av kvinnor, legat lite under radarn för LRF. Nu vill vi tydligare företräda också den här typen av företag, säger Anders Källström, VD och koncernchef i LRF, till Land Lantbruk.

Han pekar på att även småskalig förädling och försäljning på gården omfattas av komplexa regelverk, vilket kräver kontakt med myndigheter för tillstånd och kontroll.

Försäljning av öl och vin

– Man behandlar små företag som om de vore väldigt stora. Där tror jag att vi har en viktig uppgift. Jag tror också att vi klokt kan hitta vägar där man kan förena Systembolagets monopol med möjligheten att sälja öl och vin ute på gårdarna, säger Anders Källström.

Avdelningen finansieras helt av LRF, som nu inleder rekryteringen av en verksamhetsledare.

LRF Lokal mat och dryck stöttas av ett branschråd som har bildats i samråd med bland andra Biodlarna, Biodlingsföretagarna, Eldrimner, Sveriges Gårdsmejerister, Föreningen Svenskt vin, Föreningen Sveriges oberoende småbryggerier samt olika regionala aktörer.

– Det är där vi samlar de organisationer och föreningar som vill samverka med oss. Rådet kommer att träffas tre-fyra gånger per år för att diskutera viktiga frågor för näringen, säger Anders Källström.

