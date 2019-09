Lisbeth Waider, teamledare vid Migrationsverket, berättar att många ansökningar kommit in till dem på fel blankett men att hon tror att de nya direktiven kommer att falla på plats.

Lisbeth Waider, teamledare vid Migrationsverket, välkomnar ett möte med LRF för att förtydliga förfarandet och därmed underlätta arbetet för alla inblandade.

– Eftersom det är nytt det här direktivet så har vi haft övervägande som ansökt på fel blankett. De som sökt på gamla sättet kommer bli kontaktade av Migrationsverket, antingen via brev eller telefon, för att Migrationsverket ska få in rätt underlag för bedömning. Att vi ber dem komma in med ny ansökan och bilagor kan eventuellt kännas jobbigt då de tycker att de redan fyllt i en ansökan, säger Lisbeth Waider.

Försöker underlätta

Nu jobbar Migrationsverket för att underlätta övergången till det nya ansökningssättet så mycket som möjligt.

– När vi hittat ansökningarna i fel flöde så har vi kontaktat dem via telefon eller skickat ut brev. Vi tror att det är ett övergående problem och när de kompletterar så får vi in rätt handlingar. Och hittar de väl rätt ansökningsblankett så är det tydligt vad de ska bifoga för att det ska bli komplett. Så vi ser positivt på nästa omgång, säger Lisbeth Waider.