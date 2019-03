”Motstridiga tecken när det gäller mjölkpriset”

Det finns just nu både prishöjande – och prissänkande variablar att ta hänsyn till när det gäller mjölkpriset. Det skriver råvaruexperten Björn Folkesson i veckans krönika.

Mjölk. Med nu, i det närmaste två månader av raka prisuppgångar på mejerivaror, så är förstås siktet inställt på en mjölkprisuppgång för leverantörerna. Det är fortfarande ett helt rimligt antagande. Men en annan kraft är på gång att sänka foderpriserna, det vill säga förväntningarna på den nya och den ej torkskadade spannmålsskörden,

Just den kraften kommer i så fall också att ge en mycket bra grovfoderskörd och då stiger mjölkavkastningen i samma svep. Så, eller ungefär så, resonerar Friesland Campina och varnar för att en reell uppgång i mjölkproduktionen med säg 3 procent kommer att vara ett hinder för, i varje fall en stor, mjölkprisuppgång.

Jag har bara hört den här varningen komma från just Friesland Campina men det är ett mejeriföretag som kan sin bransch så det finns goda skäl för oss att ta den signalen på allvar alltmedan vi forsätter att följa prisutvecklingen på både Fonterras auktioner och den futurehandel som förekommer på Eurexbörsen.

Den sistnämnda visar också på en form av tveksamhet i både pulver och smör. Å ena sidan det prishöjande faktum att EUs pulverlager är slut, men å andra sidan det prissänkande faktum att ny och kanske god skörd är på gång.

Raps. Det gynnsamma vädret i Frankrike med riklig markfukt, ger handlarna en föreställning om en kommande och god rapsskörd, i kombination med ganska lågt oljepris. Det ger ingen anledning till optimism!

Det finns också tecken som tyder på ett sent vårbruk i USA och då ökar alltid sojan på majsens bekostnad. Just nu pekar mycket på att årets svenska rapsskörd skall lagras in och säljas på en tillfällig pristopp som i dagsläget inte går att förutse, men väl att chansa på.

Vete. En tysk bondeorganisation har nu gjort bedömningen att 2019 blir ett normalår och i enlighet med det har man skrivit upp skördeprognosen till 24,2 millioner ton. Man kan förstås undra vad gissningar på kommande nederbörd är värd när hela april, maj och juni är kvar.

Det vet förstås alla inblandade, men det hindrar inte att aktörerna tar sina beslut som en kombination av nulägesanalys och ovanpå det en långsiktig prognos på magkänsla. Så långt har aktörerna rätt, veteåkrarna ser jättefina ut överallt och närmaste tidens väder ser också fint ut. Det räcker som beslutsunderlag för placerarna, vilket är lätt avläsbart på prisdiagrammen.

En viss korrigering uppåt har i och för sig inträffat senaste tiden då EU lyckats väl med exporten och att fonderna återigen köpt på sig pappersvete, men den rätta uppgångsoptimismen är borta. Närmaste tiden ägnas bäst åt att sköta grödorna väl och vänta med spekulationsarbete tills bättre tider kommer.

