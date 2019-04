LRF hade lämnat in dispensansökan i början på februari, och beskedet om avslag kom i onsdags. Detta skapar problem för Sveriges lökodlare som redan har sått lök, menar LRF.

Drabbar enskilda lökodlare hårt

Marcus Söderlind, ordförande för LRF Trädgård, kommenterar beskedet på Facebook: ”Det här beskedet kommer alldeles för sent och drabbar enskilda lökodlare mycket hårt. När de nu tvingas använda andra, mindre effektiva växtskyddsmedel kommer det att innebära stora problem att klara ogräset. Dessutom försämras konkurrenskraften eftersom Buctril är godkänt i de flesta andra länder”.

LRF har under flera år försökt hitta alternativa medel via Minor Use försöksodlingar, men menar att det är svårt att hitta metoder som bekämpar ogräset utan att skada löken.

– Det kommer dessvärre att bli mycket svårare att odla lök när medlet inte längre kan användas. De svenska odlarna hänvisas nu till att använda de växtskyddsmedel som är tillåtna, men som inte kan bekämpa alla ogräs tillräckligt effektivt. LRF fortsätter arbetet med Minor Use-försök, men hittills har vi inte fått fram tillräckligt effektiva och säkra metoder som kan ersätta Buctril. Många andra växtskyddsmedel har försvunnit från marknaden medan försöken pågått och förutsättningarna ändras hela tiden, säger Agneta Sundgren, växtskyddsexpert på LRF, i ett uttalande.

Kemikalieinspektionen har beviljat dispens i två år för Buctril, men anser nu att dispens inte ska kunna användas som ett alternativ till godkännande. Det verksamma ämnet i Buctril ska dock utvärderas på EU-nivå och i väntan på det vill inte tillverkarna göra en formell ansökan.

– Svenska odlare hamnar dessvärre i kläm av regelverken. Buctril är godkänt i de flesta EU-länder, men den svenska marknaden och användningen är så liten att tillverkarna inte driver en tillståndsprocess i Sverige eftersom det kostar stora pengar, säger Agneta Sundgren i ytterligare ett uttalande.

