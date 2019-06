Nu finns digital vård även för lantbruksdjur

Ett nytt samarbete mellan First Vet och Gård & Djurhälsan öppnar upp för konsultation via videosamtal även för får, nötkreatur och grisar.

First Vet har tidigare erbjudit veterinärvård via mobilen till husdjur och häst men nu kommer det även att bli möjligt att få digital vård och konsultation för får, nötkreatur och grisar. Enligt First Vet har videosamtal för fler djurslag varit efterfrågat länge men det är först nu genom ett samarbete med Gård & Djurhälsan som man har möjlighet att erbjuda den tjänsten.

– Vi ser två delar i det här. Framför allt kan vi nu erbjuda en etablerad digital tjänst till besättningar som i dag inte har en löpande rådgivning, men även inom vår nuvarande rådgivningsverksamhet så ser vi det här som ett starkt komplement till de kunder vi har i dag, säger Kees de Jong, VD på Gård & Djurhälsan.

Snabb konsultation

Trots att det även i fortsättningen kommer att krävas gårdsbesök i många fall så hoppas Kees de Jong att den digitala konsultationen blir ett bra komplement i de fall då man bara vill göra en avstämning eller då gården ligger långt bort.

– Den stora fördelen är att det blir mer lättillgängligt och att du får en snabb konsultation. Det blir i många fall mycket effektivare, snabbare och billigare, säger Kees de Jong.

Vissa begränsningar

Till en början kommer tjänsten endast att vara tillgänglig på kontorstid och det är framför allt en konsultationstjänst då endast ett fåtal läkemedel får skrivas ut efter ett digitalt besök.

– Det är väldigt begränsat vilken typ av medicin som vi får skriva ut. Men i och med att vi är tydliga med vad vi gör och inte gör, ser vi inga risker utan bara möjligheter, säger Kees de Jong.

Om det blir en stor efterfrågan på tjänsten eller vid särskilt akuta fall är Gård & Djurhälsan öppen för att tjänsten kan komma att vara tillgänglig även utanför kontorstid.

FAKTA/Så funkar det

Samarbetet innebär att veterinärer från Gård & Djurhälsan, specialiserade på gris, nötkreatur och får, bemannar First Vets digitala veterinärtjänst under utvalda tider.

När djurägare behöver konsultation gällande får, grisar eller nötkreatur bokar de ett videosamtal via First Vets tjänst för webb, mobil eller surfplatta.

Ett veterinärmöte pågår i 15 minuter och kostar 595 kronor.

