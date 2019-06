Mostphotos

I slutet av februari var det premiär för Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, att öppna sin första Mooc, Massive Open Online Course; ”Effective Livestock Production with Low Use of Antibiotics”.

Ersätta antibiotika

Kursen, som är en digital, fritt tillgänglig universitetskurs, fokuserar på antibiotikaproblem kopplade till låginkomstländer.

– Det är viktigt att lära ut mer om detta, så att vi kan ersätta antibiotikaanvändandet med sjukdomsförebyggande åtgärder i andra delar av världen, säger Ulf Magnusson, veterinär och professor vid SLU Global.

”Enormt intresse”

Enligt Ulf Magnusson har det länge funnits en efterfrågan på nätbaserade universitetskurser. Han menar att det samtidigt är extra glädjande att SLU i och med det nya formatet når ut till betydligt fler intresserade.

– Vi är väldigt glada över att ha dragit igång det här, det är SLU:s första kurs av det här slaget. Stora investeringar har gjorts ihop med Axfoundation. Vi har redan märkt ett enormt intresse med tanke på hur många tusentals som har sett vår trailer, säger Ulf Magnusson.

Vill föra ut erfarenheter

Tanken är att rikta utbildningen mot djurhälsopersonal på olika nivåer för att få det att fungera.

– Minskar vi antibiotikaanvändningen, minskas risken för resistens. Vi tycker det är viktigt att föra ut svenska erfarenheter och kunnande om antibiotikaanvändning. Vi är faktiskt världsbäst på detta, säger Ulf Magnusson.

Projekt i Thailand

Just nu leder SLU ett EU-projekt om antibiotikaanvändningen i grisproduktionen i Thailand, och förekomsten av bakterier resistenta mot olika typer av antibiotika, bland såväl grisar som människor.

Undersöker kunskapsnivån

SLU undersöker vad djurhållare vet om antibiotika och antibiotikaresistens, för att kunna rekommendera åtgärder för att minska användning av och resistens mot antibiotika.

– I vår forskning i olika delar av världen försöker vi hitta attraktiva sjukdomsförebyggande åtgärder för djurhållning så att berörda både vågar och kan minska användningen av antibiotika, säger Ulf Magnusson.

Fakta: Mooc

Mooc (på engelska Massive Open Online Course) är en öppen, nätbaserad och avgiftsfri distanskurs. Undervisningen finansieras genom avgift för tilläggstjänster, exempelvis examination. Förutom traditionellt kursmaterial, baseras Mooc-kurser på interaktiva uppgifter. Kursdeltagaren löser dessa enskilt eller i grupp och återkopplar med varandra eller genom automaträttning.

Läs mer om SLU:s Mooc-kurs här.