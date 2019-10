Nya regler för upphandling av kött

Land Lantbruk har tidigare skrivit om en pågående revidering av hållbarhetskriterier för upphandling. Nu är förslaget från Upphandlingsmyndigheten klart för nöt och gris. Kriterierna är uppdelade i basnivå, avancerat och spjutspets som ska motsvara upphandlarens hållbarhetskrav.

De flesta av grundkriterierna för hållbart nöt- och griskött uppfylls bara man följer svensk lagstiftning. För den som funderar på att köpa utländskt kött blir det dock en diger uppgift att få klarhet i djurhållning och produktionsförhållanden.

Nya tillägg

På basnivån vill man lägga till nya krav på ansvarsfull antibiotikaanvändning och obegränsad grovfodertillgång för kalvar senast från två veckors ålder.

I avancerat finns nya krav på smärtlindring utöver bedövning vid operativa ingrepp och åtgärder för att minska produktionens klimatpåverkan.

I kategorin spjutspets, lägger man till att fodret endast får innehålla hållbar palmolja (certifierad eller täckt av hållbarhetskrediter).

Bara hållbar palmolja

Kriterierna för griskött är ungefär motsvarande. På basnivån vill man lägga till krav på bedövning vid alla operativa ingrepp och ansvarsfull antibiotikaanvändning.

Under avancerat har det tillkommit krav på smärtlindring utöver bedövning vid alla operativa ingrepp och under spjutspets finns nytt krav på att all palmolja i fodret ska vara hållbar (se ovan). Produktgruppen föreslår utöver detta ett krav på foder utan GMO även för grisar.

Fram till den 15 november kan alla berörda parter lämna in synpunkter på de nya kriterierna till upphandlingsmyndigheten.

Omfattning

Kriterierna gäller: Upphandling med miljö-och djurskyddskrav av färskt och fryst nöt- och griskött inklusive charkuterier och sammansatta produkter med ett innehåll av nötkött på minst 10 %