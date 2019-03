Havredrycksföretaget har sedan 2015 inte ägnat sig åt liknande marknadsföring i Sverige då de förlorade en rättstvist med LRF Mjölk, men de fortsätter med utmanande reklamkampanjer i andra länder.

Reklam i graffitistil

Oatly körde i oktober i fjol en kampanj med devisen ”It’s like milk but made for humans” i London. Nu är de i gång igen, denna gång med graffitiliknande väggmålningar spridda över stadsdelen Shoreditch, skriver tidningen The Grocer.

Lansering inför kaffefestival

Den nya kampanjen använder sig nu istället av sloganen ”Ditch milk” och lanseras i samband med London Coffee Festival. Kampanjen kommer även att spridas på reklamplats i flera engelska tidningar.

– Vårt budskap till besökarna på London Coffee Festival, och till alla andra som är intresserade av framtiden, är enkel: välj havredryck i stället för mjölk och rädda planeten, säger Oatlys creative director Michael Lee till The Grocer.

LÄS MER: Oatlys VD om reklamen och kaxighetenLÄS MER: Oatly förlorade i Marknadsdomstolen