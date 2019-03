Ökning av vingskador hos Guldfågeln

Det var i början av 2018 som Livsmedelsverkets veterinärer som inspekterar slakten på Guldfågelns stora kycklingslakteri på Öland märkte att ovanligt många kycklingar kom till slakteriet med vingskador – flera av dem med så allvarliga frakturer att benen hade gått igenom huden.

Packas i lådor och körs till slakteriet

Varje dag slaktas 100 000 kycklingar på Guldfågelns slakteri. Innan transporten till slakteriet lastar man kycklingarna med hjälp av maskiner som fångar in djuren och för dem vidare upp på ett rullband. Kycklingarna packas sedan i lådor och körs vidare till slakteriet.

Någonstans i processen sker vingskadorna. Enligt veterinärernas beräkningar rör det sig i genomsnitt om 1 800 drabbade kycklingar per dag, vilket rapporterades i ett inslag i Svt:s Rapport.

”Arbetar efter en nollvision”

Guldfågelns primärchef Anita Pettersson är medveten om problemen, och säger att företaget har inlett en kartläggning för att komma till rätta med vingskadorna.

– Djuromsorg är en väldigt viktig fråga för oss och vi arbetar efter en nollvision gällande skador vilket självklart även gäller vingskador, säger hon i ett pressmeddelande.

Ett projekt ska komma till rätta med problemen

Varje dag under mer än ett decennium har Guldfågeln mätt antalet vingskador på de kycklingar som levererats till slakteriet. Enligt deras mätningar har siffrorna för vingskador legat runt 0,25 procent, men dessa ökade alltså under förra året till 0,5 procent, eller cirka 500 fåglar per dag.

– Vi agerade då omedelbart och inledde en kartläggning som mynnade ut i att vi i september startade ett omfattande projekt. I projektet tittar vi, tillsammans med de bönder vi har avtal med för uppfödning av kyckling, deras lastarlag, transportbolag och branschorganisationen Svensk Fågel, på hela kedjan, säger Anita Pettersson.

Följer svensk djurskyddslag

Guldfågeln säger att de följer branschorganisationen Svensk Fågels djurskyddsprogram och riktlinjer, som ställer ännu högre krav än djurskyddslagen kräver.

Ett flertal vetenskapliga studier samt mer än ett decenniums användning i Sverige visar att den maskinella lastningen inte orsakar fler skador på kycklingarna än handlastning.

Frekvensen ökade vingskador noterades inom detta program och insatser inleddes i form av en kartläggning vilket nu har resulterat i ett omfattande projekt, som redovisas till såväl Livsmedelsverkets veterinär och den lokala länsstyrelsen under 2018.

Nödvändiga åtgärder har satts in

– Det är en självklarhet att minimera skador och stress hos djuren. I det här fallet har våra övervakningsprogram fångat upp en trendförändring och nödvändiga åtgärder har satts in, säger Anna Silvera, rikslikare och djurskyddsexpert hos Svensk Fågel, på organisationens hemsida.

Projektet ska bland annat undersöka om skadefrekvensen varierar beroende på om lastningen av kycklingar sker nattetid eller dagtid, om hastigheten på bandet i lastningsmaskinen kan påverka eller om någon i personalstyrkan är överrepresenterade när vingskadorna är många.

