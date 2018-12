Rekordlåga grundvattennivåer

Grundvattennivåerna är för närvarande under, eller mycket under, de normala i stora delar av landet. Inte sedan 1976 har situationen varit liknande den som är nu i de svenska grundvattenmagasinen.

Sveriges geologiska undersökning, SGU, mäter kontinuerligt nivåerna i de svenska grundvattenmagasinen. December månads mätningar visar att nivåerna i de små magasinen är under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. I de stora magasinen är nivåerna under eller mycket under de normala i nästan hela landet.

Fredrik Theolin, grundvattengeolog på SGU säger till SVT Örebro att de nuvarande nivåerna är de lägsta på 42 år när ett liknande scenario utspelade sig med en väldigt torr höst.

– Då hade vi faktiskt lite lägre nivåer, säger Fredrik Theolin, till SVT.

Problem med brunnar

När det gäller grundvattennivåerna i de små magasinen är de under eller mycket under de normala i stora delar av Sverige, förutom i västra delarna av Västra Götalands län medan det i stora delar av Norrland är nivåer som är normala för årstiden.

– De bergborrade brunnarna kan få problem med saltvatteninträngning när det är lägre nivåer. Det kan komma upp ett saltare vatten underifrån. Så att inte göra för stora uttag i bergborrade brunnar är att rekommendera, säger Fredrik Theolin till SVT.

Spara på drickvatten

De stora grundvattenmagasinen används i stor utsträckning till uttag av råvatten till kommunernas dricksvattenproduktion. Om läget inte förändras till det bättre kan det, enligt SGU, innebära restriktioner om att spara på dricksvatten.

– Det är ju upp till kommunerna att svara på det, men nivåerna är ju fortsatt låga i de stora magasinen, säger Fredrik Theolin.

LÄS MER: Krisläge för grundvattennivåer i landet