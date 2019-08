Så ser grundvattennivåerna ut just nu

Grundvattennivåerna i små magasin sjunker i hela landet. I Götaland samt i södra och västra Svealand och är de nu under eller mycket under det normala, visar SGUs mätning för juli.

Enligt SGU, Sveriges geologiska undersökning, är det normalt att grundvattennivåerna sjunker i juli men på vissa håll har nivåerna i de små magasinen sjunkit snabbare än normalt.

I hela Götaland samt i södra och västra Svealand ligger nivåerna i de små grundvattenmagasinen under eller mycket under vad som är normalt för årstiden. Även i delar av mellersta Norrland är nivåerna lägre än normalt.

Krävs mycket regn

Det skulle krävas avsevärt mycket mer nederbörd för att uppnå normala nivåer av grundvattnet i de delar av landet där de är som lägst, enligt SGU. Enskilda brunnsägare rekommenderas därför att ha koll på sin vattentillgång eftersom nivåerna normalt fortsätter sjunka en bit in på hösten.

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna fortsatt under eller mycket under de normala utom i delar av norra och mellersta Norrland. I delar av östra Götaland och östra Svealand är nivåerna mycket under de normala.

Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin innehåller lite vatten och reagerar snabbt på nederbörd och vattenuttag. Både grävda och bergborrade brunnar brukar finnas i små magasin och de används ofta för enskild vattenförsörjning. Drygt en miljon permanentboende personer är beroende av enskild vattenförsörjning.

Stora grundvattenmagasin

Stora grundvattenmagasin innehåller mycket vatten och de reagerar långsamt på nederbörd och vattenuttag. Stora grundvattenmagasin återfinns ofta i sand- och grusavlagringar (rullstensåsar) och är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. Närmare hälften av landets befolkning använder kommunalt grundvatten.

Källa: SGU

