Land Lantbruk fick en pratstund med den nya landsbygdsministern efter att statsminister Stefan Löfven (S) vid lunchtid presenterat sin nya regering. Då stor det klart att han åter valde att göra ett tidigare kommunalråd till ansvarig minister.

Cap runt hörnet

Med den förestående reformen av EUs jordbrukspolitik, Cap, får Jennie Nilsson det hett om öronen direkt som ny landsbygdsminister.

Hur mycket vet du om Eus jordbrukspolitik, och den Cap-reform som är på gång. Vad har du att lära dig där?

– Nämen självklart har jag en del att lära mig när det gäller min portfölj. Jag har med mig ganska gedigna kunskaper när det gäller regionalpolitik och ganska mycket skog. Även lite jordbruk, inte minst de näringspolitiska delarna i jordbruket, säger hon.

Cap är nytt

Men just Cap har Jennie Nilsson inte kommit i kontakt med under sina år i riksdagens näringsutskott som hon ledde under förra mandatperioden och där hon under hösten har varit vice ordförande.

”Behöver läsa på”

En av hennes huvuduppgifter som landsbygdsminister blir nu att ta över Sven-Erik Buchts roll i att leda de svenska förhandlingarna om den kommande reformen av EUs jordbrukspolitik, Cap, som ska börja gälla 2021.

– Det är klart att jag behöver båda läsa på, och sätta mig in, och bli så proffsig jag bara kan på de här frågorna.

Kommer du att delta då EUs jordbruksministrar diskuterar bland annat Cap-reformen i Bryssel nästa måndag, 28 januari?

– Det vet jag inte. Jag hade en almanacka som såg ut på ett visst sätt och nu får den göras om i grunden. Så jag får återkomma om det, svarar Jennie Nilsson som fick frågan av Löfven om att bli landsbygdsminister för några dagar sedan.

Landsbygd mer i fokus

Under Stefan Löfvens presentation av sina nya ministrar talade Jennie Nilsson varmt för landsbygden och att det blir allt viktigare att tillvara ta utvecklingsmöjligheter i hela landet. Hon tyckte att landsbygdsfrågorna hamnat mer i fokus under den senaste mandatperioden, med riksdagsbeslut om livsmedelspropositionen och landsbygdskommitténs arbete.

Hur kommer S-MP-regeringens närmare samarbete med Centern och Liberalerna att påverka ditt arbete nu när du ska driva landsbygdens, jordbrukets och skogens frågor?

– Jag ser inga större problem med det. Jag har samarbetat med dem på kommunal nivå i ett läge då vi hade tuffa tider på hemmaplan, säger Nilsson om sina år som kommunstyrelsens ordförande i Hyltebruk.

Plus för näringsfrågor

Hon berättar att hon då samarbetade med både C, L, och även M.

– Jag upplever att jag har ett gott samarbete med dessa partier i Sveriges riksdag, så jag ser det mer som en tillgång att vi kan hitta breda och därmed också långsiktiga lösningar för näringarna. Så när det gäller näringsfrågorna så är det bara ett plus som jag ser det, säger hon.