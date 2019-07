Ett glyfosatförbud väntas få negativa konsekvenser för både miljön och lönsamheten på spannmålsgårdar i Mälardalen. Det framkom under ett seminarium på Brunnby Lantbrukardagar.

Mellan 1 000 och 1 600 kronor per hektar uppskattar Jordbruksverket att ett glyfosatförbud skulle kosta ett spannmålsinriktat produktionslantbruk i Mälardalen. Det berättade Per Widén vid ett fullsatt tältseminarium på Brunnby Lantbrukardagar som just nu pågår utanför Västerås.

Ökade maskinkostnader

Jordbruksverket har räknat på relativt stora gårdar med modern teknik. Orsaken är att gårdar över 200 hektar i dag brukar en stor andel av Sveriges åkermark. Maskinkostnaderna ökar med 250-300 kronor per hektar och intäkterna minskar med omkring 800 kronor per hektar som följd av ändrade växtföljder där andraårsveten ersätts med vårkorn.

Minskade skördar

Därtill kommer kostnader för bland annat långsiktigt minskade skördenivåer, ökat ogrästryck och andra driftsnackdelar. Sammantaget förlorar spannmålsgården i Mälarbygderna alltså 1 000-1 600 kronor per hektar. Till det kommer miljönackdelar som ökat kväveläckage till havet, ökad förbrukning av fossila drivmedel samt ökad användning av selektiva herbicider.

