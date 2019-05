”Sojapriset åker berg- och dalbana”

Mjölk. Tidigare har vi kunnat förutse Arlas mjölkpris genom att notera hur auktionerna på Fonterra går. Kopplingen mellan Fonterra och Arlas prissättning är nu tydligt försvagad och det började redan i somras då torkan här hemma var på allas läppar. Arla höjde då mjölkpriset när Fonterra gick ned. Nu är det tvärtom, Fonterra stiger och Arla följer inte med.

Ett tag framöver kommer jag istället att följa vad som händer i Holland och i Tyskland. Som jag tidigare skrivit så faller Friesland Campinas notering och även ett genomsnitt av tyska mejerier går i samma riktning. Intressant är dock att tysk mjölkinvägning faller jämfört med fjolåret och ändå lyfter inte priset där heller. Spotnoteringen är cirka 30 eurocent (cirka 3,15 kronor) per kilo och det är långt ifrån jättehögt.

På Eurexbörsen fortsätter smörkontrakten att falla medan skummjölkspulvret går upp. I den här marknadsmiljön befinner sig Arla och då går det att förstå varför prisuppgången på mjölk uteblir månad efter månad. Kanske har köparna redan prisat en liknande grovfoderskörd som fjol och det kommer att få mjölktillgången att stiga på längre sikt, kan man tro.

Foder. Här är det berg och dalbana. Sojan var nere på under 8 US dollar per bushel, det är verkligt lågt. Det har varit en stor skörd i Brasilien, fortsatta tullar på amerikansk soja i Kina och så ett sent vårbruk på andra sidan Atlanten vilket ger större sojasådd. Vilken betydelse det har haft vet ingen men återköp av sålda kontrakt drog igång i mitten på veckan och då steg sojan med mer än 30 cent per bushel.

I det stora hela och när verkligheten kommer ifatt så är nog fortsatt nedåttryck det troligaste. Saken är den att den annars prishöjande torkan är som bortblåst. Till och med i Sydsverige verkar vi få regn och ingenting tyder på att fjolårets torka kommer att upprepas.

Valuta. Här är händelsernas centrum. Ett snyggt eurorekord sattes i slutet på förra veckan då vi noterade 10,83 kr. kanske är det någon lyckost som nu är ägare till kontrakt på den nivån? Läget känns mer och mer förtvivlat när riksbanken inte höjer räntan och kronfallet bara fortsätter. Att drömma om billigare importfoder är ju just bara en dröm för det är inte bara euron som stiger utan även dollar som driver upp både foder och diesel. Ljuspunkterna tycks nu vara ett bättre skördeår än i fjol men i själva råvarorna ser det inte lika ljust ut.

Det råd som går att ge är då att köpa vete när en trolig botten är inne och att sälja euro på de toppar som med största sannolikhet kommer att erbjudas i dessa turbulenta tider.

Lycka till nu med förstaskörden och stressa inte – då kan olyckan vara framme och det är inga sekunder i världen värda!