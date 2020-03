Storbedragare lurade lantbrukare på Blocket - så åkte han fast

Mannen tog in förskottsbetalning för traktorer, hjullastare och truckar som annonserades ut på Blocket – men några varor levererades aldrig. Nu ställs den 40-årige skåningen inför rätta misstänkt för att ha lurat 13 personer och två firmor på sammanlagt 260 000 kronor.

Under drygt ett års tid annonserade 40-åringen ut begagnade traktorer, men också till exempel truckar, hjullastare och bilar på Blocket. Han ägde själv aldrig något av det som såldes utan upplägget var att bara att ta in handpenningen och sedan blåsa köparna på maskinerna. Sammanlagt fick han in 260 000 kronor.

Lockade köpare från hela landet – och Danmark

Bedrägerierna ägde rum från sommaren 2017 till våren 2018. Skåningen hade köpare över hela landet men också i Danmark. De belopp han kom över varierade från några tusenlappar för en bättre begagnad bil till 43 000 kronor i delbetalning för en lastbil.

I flera av polisförhören beskrivs bedragaren som verbal och förtroendeingivande. Han lät i flera fall påskina att han själv köpt en ny maskin och därför snabbt behövde få fram pengar. Ett annan genomgående förklaring till att affärerna var tvungna att genomföras snabbt var att många hade ringt på annonsen och var du intresserad fick du slå till direkt.

På det viset fick han bland annat in 17 000 kronor i handpenning för en hjullastare från en köpare i Skåne och 18 000 kronor i delbetalning för en traktor från en man i norra Sverige. En dansk man betalade in 40 000 kronor för en Case 1255 från 1988 och en göteborgare satte in 21 800 som delbetalning för en Toyota Truck från 2011. Så fortsätter det sida upp och sida ned i det digra förundersökningsprotokollet, med den gemensamma nämnaren att målsäganden aldrig fick se röken av sitt Blocketfynd.

”Vill ju tro det bästa om folk”

En som drabbades är Mikael Johansson, lantbrukare i Säffle. Han såg en annons för en Volvo A25 dumper på Blocket i november 2017. Han tog kontakt och parterna kom överens om en handpenning på 25 000 kronor.

– Han ville ha handpenning och jag brukar inte betala för något jag inte sett, men man vill ju tro det bästa om folk, säger Mikael Johansson.

När inbetalningen var gjord fick han en faktura på resterande belopp.

– Efter ett par dagar ringde jag säljaren och sa att jag kommer och hämtar dumpern, men då hade han den ena undanflykten efter den andra. Han skyllde bland annat på att han jobbade i Danmark för tillfället eller att han inte fick tag på sin kompis som skulle lämna ut maskinen, säger han.

Mikael Johansson erbjöd sig då att betala hela fakturan mot att han skulle få hämta dumpern samma dag.

– Då fick jag svar att han upplevde mig som en oseriös köpare och skulle dra tillbaka hela affären. Han ville ha mitt kontonummer för att betala tillbaka handpenningen. Sedan dess har det varit tyst och inga pengar har kommit tillbaka, säger Mikael Johansson.

Polisanmälde bedragaren

Han polisanmälde bedrägeriet men hade inga större förhoppningar om att bedragaren skulle åka fast.

– Jag trodde nog att de bara skulle lägga ned ärendet, men det här är ett bevis på att rättssystemet funkar, säger Mikael Johansson.

Han kommer själv inte närvara när tingsrätten i Lund tar upp ärendet, men liksom flera av målsägandena kommer han att vittna via telefon. Dessutom kommer utdrag från den misstänkte 40-åringens konto med inbetalningar och Swishöverföringar på närmare 260 000 kronor att läggas fram som bevis. Här finns också SMS-konversationer och mejlväxlingar mellan bedragaren och brottsoffren.

”Brottslighet som kan leda till fängelse”

Kammaråklagare Anders Stridh menar att bedrägerierna har satts i system, pågått under en längre tid och att även om det i somliga fall rör sig om mindre belopp har blivit mycket pengar i slutänden.

– Detta är absolut en sådan brottslighet som kan leda till fängelse, säger han men understryker samtidigt att det är huvudförhandlingen som avgör.

Kan inte 40-åringen fällas för bedrägerierna kan det bli frågan om penningtvättbrott, enligt Anders Stridh.

– Kan jag inte bevisa att det är han som begått bedrägerierna kan vi se att pengarna från brotten kommit in på hans konto och att de har flyttats runt, säger han.

”Väcker åtal när jag förväntar mig en fällande dom”

Förhandlingarna i tingsrätten är planerade till 18 maj. Anders Stridh vill inte uttala sig om utgången.

– Generellt kan jag säga att jag bara väcker åtal när jag kan förvänta mig en fällande dom. Men det är en bedömning jag gör. Sedan kan tingsrätten göra en annan bedömning, säger han.

Land Lantbruk har även sökt försvararen advokat Jonas Carlsson som låter meddela att han inte har några kommentarer att ge i ärendet.

