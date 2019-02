Ben Pike är lantbruksjournalist i Storbritannien, och han berättar hur situationen är där:

”Problemet med djurrättsaktivister är ganska nytt i Storbritannien men det är troligen här för att stanna. När jag först började arbeta med lantbruksjournalistik för tolv år sedan var intresset för lantbruk och matproduktion begränsat. Dagens situation kunde inte vara mer annorlunda. Så gott som varje dag kan man läsa artiklar i nationella dagstidningar om allt från djurvälfärd till klimatförändringar.

Bakom många av dessa kritiska artiklar ligger välfinansierade djurrättsorganisationer och en liten majoritet av medlemmarna i dessa har beslutat sig för att gå från ord till handling.

Under de senaste två åren har de huvudsakligen ägnat sig åt att tränga sig in på djurgårdar och placera ut kameror i stallarna. Aktivister gömmer också kameror och hoppas att fånga bilder av lantbrukare som avlivar djur eller ägnar sig åt djurplågeri.

Storbritannien är stolt över sin djurskyddslagstiftning och den följs av en överväldigande majoritet av lantbrukarna. Men det finns en liten grupp som bryter mot reglerna och några av dem har fångats på bild. Medierna är inte sena att visa upp dessa bilder och det uppmuntrar fler aktivister att ta upp kampen.

Så sent som för två veckor sedan började djurrättsaktivisterna använda en ny taktik. Adresserna till cirka 9 000 brittiska mjölkbönder visades upp på en karta som publicerades på en webbplats kallad Project Calf (Projekt Kalv). Här uppmanas aktivisterna att ”dokumentera, protestera och exponera” jordbrukarnas, vilkas adresser och telefonnummer alltså listas, verksamhet.

På webbplatsen får man också tips om hur man bäst filmar på gårdar och man försäkrar att ”det finns inga regler som måste följas” för aktivister som vill besöka en gård. Gruppen bakom webbplatsen hävdar att den är laglig och fredlig, en beskrivning som de lantbrukare vilkas kontaktuppgifter finns utsatta på kartan inte delar.

The National Pig Association (grisuppfödarnas branschorganisation I England och Wales) hävdar att deras medlemmar ”inte kan sova om nätterna” eftersom djurrättsaktivister har dykt upp vid gårdar och slakterier mitt i natten. The Association of Independent Meat Suppliers (en organisation som representerar små och mellanstora köttproducenter och slakterier i England och Wales) har träffat polisens antiterrorgrupp för att diskutera vad som kan göras åt problemet och polismän och bjuder in grupper av lantbrukare för att ge råd om hur de ska agera om djurrättsaktivister dyker upp på deras gårdar.

Red Tractor Assurance, en oberoende certifieringsorganisation som inspekterar gårdar och säkerställer att brittiska livsmedel är spårbara, säkra och ansvarsfullt producerade, uppmanar sina medlemmar att ”arbeta som om någon alltid iakttar dig”. Sådan är stämningen i jordbruket för närvarande.

Det finns ingen snabb och enkel lösning på problemet med radikala djurrättsaktivister i Storbritannien men jordbrukarna och deras organisationer har blivit mer vaksamma och varnar varandra om möjliga intrång. En jordbrukare som jag nyligen träffade visade mig att han hade numret till polisens antiterrorstyrka inlagt i sin mobiltelefon. Han har blivit uppmanad att filma alla eventuella kontakter han har med aktivister som bevis.

Medvetenheten ökar alltså men bara hos de lantbrukare som upplever djurrättsaktivisterna som ett hot. Många är dock fortfarande ointresserade av frågan”.