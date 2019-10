Psykologstudenterna Åsa Nilsson och Lisa Larsson tycker att det behövs ökad kunskap för att kunna förebygga och underlätta för lantbrukare som drabbas av svåra händelser, som till exempel torka.

Inom lantbruket förekommer flertalet risker och många lantbrukare har någon gång i sitt vardagliga arbete varit med om en eller flera mycket påfrestande händelser. Det kan till exempel röra sig om olyckor, kroppsskador, hot från organisationer eller individer som motsätter sig deras näring, brand eller översvämning eller svåra sjukdomsangrepp hos djur eller gröda.

Studier behövs

Ändå vet man idag ganska lite om vilka följderna blir för enskilda lantbrukare. Åsa Nilsson och Lisa Larsson, som är psykologstudenter vid Örebro universitet, vill därför förmedla ökad kunskap för att veta hur man på bästa sätt skulle kunna förebygga och underlätta för drabbade lantbrukare.

Hur kom ni på idén att forska om just lantbrukare?

– Vi började tänka på att skriva om påfrestande händelser inom yrkeslivet och insåg att det fanns väldigt lite forskning gjord på hur man påverkas och hanterar såna här händelser som lantbrukare. Och det tyckte vi lät spännande att fördjupa oss i, berättar Åsa Nilsson.

Åsa Nilsson.

De har främst hittat forskning på personer som jobbar i andra riskgrupper, såsom sjukvårdspersonal och poliser, och tycker att lantbrukare är lite ”bortglömda” trots att det länge funnits uppenbara problem och prövningar för de som jobbar inom den gröna näringen.

– I år har det varit mer om djurrättsaktivister, medan i fjol pratade man mycket om torkan och klimatet, och både jag och Åsa har resonerat att det är därför det här är så relevant att undersöka vidare; att lantbrukare är utsatta på så många olika sätt och från många olika håll, säger Lisa Larsson.

Lisa Larsson.

Fått hjälp av LRF

De har fått en del information i ämnet från bland annat Anders Drottja, krisberedskapsansvarig på LRF.

– Vi har haft kontakt med honom, och han har varit väldigt behjälplig när vi skulle starta upp projektet.

Fler lantbrukare söks

Studien är så kallat kvalitativ, det vill säga man intervjuar ett fåtal personer på djupet. Tanken är att det ska vara runt tio deltagare i studien. Via ett informationsbrev har duon sökt lantbrukare som vill berätta om sina upplevelser. De har redan fått napp hos ett antal lantbrukare som de träffat och pratat med, antingen personligen eller via telefon, men ser gärna att fler hör av sig för att bli intervjuade under oktober.

Hoppas på uppföljning

Studien ska vara klar och inlämnad i januari, vilket gör att urvalet på grund av tidsbrist blir lite begränsat.

– Det känns annars verkligen som ett viktigt område, och det vore spännande om någon vill gå vidare med det senare och göra en större undersökning, säger Åsa Nilsson.

Här kan du anmäla dig till studien