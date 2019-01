I Heilongjiang-provinsen i nordöstra Kina har ett stort jordbruksföretag som delvis ägs av danska IFU, Investeringsfonden för utvecklingsländer, drabbats av afrikansk svinpest i sin besättning och flera tusen grisar uppges vara smittade.

Det är Landbrugsavisen som rapporterar om händelsen, med hänvisning till uppgifter från nyhetsbyrån Reuters.

Största hittills

Grisgården, som har en besättning på 73 000 svin, är den största hittills som drabbats av afrikansk svinpest som sedan augusti förra året spridit sig i landet. Enligt kinesiska jordbruksmyndigheterna har 4 686 grisar förklarats infekterade och 3 766 har dött.

Modern anläggning

Gården är enligt IFU nybyggd med den högsta standarden för biosäkerhet och med effektiva säkerhetsförfaranden när det gäller transporter, personal och mat.

– Vi har, tillsammans med våra partners, från den första dagen tagit mycket allvarligt på situationen och försökt att förhindra smittan att nå våra besättningar, säger Otto Vinther Christensen, vice VD för agribusiness i IFU.

Djuren slaktas

Nu slaktas och destrueras djuren på gården och stallen desinficeras.

– Vi är naturligtvis mycket upprörda över att vi misslyckades med att hålla infektionen borta från Heilongjiang. Men nu när den har upptäckts följer vi de förfaranden som de kinesiska myndigheterna har fastställt för att hantera djur, personal och anläggning vid bekräftat infektionsutbrott ”, säger Otto Vinther Christensen.

Hundratusentals grisar bränns

Runt om i landet, in 23 olika provinser har enligt Landsbrugsavisen totalt runt 200 000 grisar hittills bränts i försöket att minska smittspridningen.

Jordbruksföretaget Animal Husbandry Co Ltd., där IFU är medägare, har investerat 28,4 miljoner danska kronor i anläggningen och har ett mål att producera 385 000 slaktsvin per år.

