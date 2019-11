Två gripna efter olaga intrång på grisgård

Ett 20-tal djurrättsaktivister tog sig in på en grisgård i Kristianstad under onsdagseftermiddagen. Polisen bekräftar att två personer greps på platsen.

Det var vid halvfyratiden på eftermiddagen som aktivisterna tog sig in på grisgården som ligger lite drygt två mil söder om Kristianstad rapporterar Kristianstadsbladet.

Ägaren till gården kontaktade polisen då inkräktarna vägrade lämna området frivilligt.

– Men när polisen kom till platsen var det lugnt och det var inget bråk, säger Inger Hessbo till Land Lantbruk.

Sände live via Facebook

Under den tid som de befann sig på gården sände djurrättsaktivisterna live över Facebook och i filmerna var de mycket kritiska till hur grisarna behandlades.

Polisen har upprättat en anmälan om olaga intrång och merparten av aktivisterna fick lämna platsen efter att de legitimerat sig. Två personer frihetsberövades.

Enligt Kristianstadsbladet ar samma aktivistgrupp tidigare under hösten tagit sig in på en gård med syfte att visa hur djuren har det. Förra gången var den 2 oktober då aktivisterna tog sig in på kycklinggård utanför Katrineholm.

