Tyska skördeprognosen korrigeras nedåt

På grund av den värmebölja som Tyskland hade under juni behöver den tidigare skördeprognosen korrigeras betydligt.

Enligt en uppskattning från LRFs tyska motsvarighet Deutsche Bauernverband, DBV, går effekterna av den senaste tidens värmebölja på Tysklands viktigaste spannmålsgrödor ännu inte att bedöma.

Liksom med höstraps har skörden av dessa grödor bara börjat i några få regioner, och korrekta uppgifter om skörden och grödorna förväntas vara tillgängliga i slutet av juli. Det skriver Top Agrar.

Under genomsnitt

Trots en ökning med nästan 10 procent jämfört med den långsiktiga genomsnittliga arealen, förväntar sig DBV en höstkornskörd på 9,7 miljoner ton, en ökning med cirka 5 procent. Avkastningen per hektar nådde i genomsnitt 7,1 ton, vilket är under genomsnittet för åren 2013 till 2017 med en mängd av 7,35 ton per hektar.

Viktig nederbörd

På grund av de senaste dagarnas regn har skördearbetet måst avbrytas.

– De lägre temperaturerna och särskilt nederbörden var oerhört viktiga för fodergrödorna, sade DBV:s generalsekreterare Bernhard Krüsken på onsdagen.

”Otillräcklig tillväxt”

– Efter en tillfredsställande första och delvis också andra vallskörd är tillväxten otillräcklig på många ställen på grund av brist på nederbörd. För att kunna försörja boskap med tillräckligt med foder är en god utveckling av majsen viktig, men beror till stor del på vattenförsörjningen under de kommande veckorna, säger Bernhard Krüsken.

Baseras på undersökningar

Den första skörderapporten baseras på undersökningar om verkliga skördekvantiteter bland de organisationens regioner.

