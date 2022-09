Familjen är engagerad i Team Rynkeby - God Morgon, som är en del i ett europeiskt välgörenhetsprojekt som varje år samlar in pengar till barn med cancer och deras familjer. Deltagarna är organiserade i olika lag som gemensamt cyklar ner till Paris. I Sverige går hundra procent av pengarna till Barncancerfonden, medan deltagarna själva bekostar cyklar och övrig utrustning.

Ida Persson, som till vardags driver en verksamhet med växtodling och grisproduktion tillsammans med sin man Jakob Persson i Önnestad utanför Kristianstad, blev involverad i cyklingsprojektet via en lantbrukskollega som hade en dotter som hade drabbats av barncancer. Hon deltog i cyklingen till Paris första gången år 2016. Året därpå ställde både Ida Persson och hennes man Jakob Persson upp och cyklade tillsammans, vilket de även ska göra i år.

Kul att lantbrukare syns i de sammanhangen

– Projektet växer för varje år, i år har vårt lag redan samlat in över två miljoner. Det känns fantastiskt att de pengarna kommer att gå till Barncancerfonden.

I år har projektet för alla deltagare i Kristianstadslaget även fått en mer personlig prägel. En av deltagarna i laget har nämligen en tolvårig dotter som just nu får behandling för en hjärntumör.

Fördel att vara lantbrukare

Hon upplever att hon och hennes man haft nytta av sin bakgrund som lantbrukare under cyklingen på både det mentala och det fysiska planet. Som lantbrukare är de ganska uthålliga och vana vid att sitta i maskiner och arbeta under långa arbetsdagar, vilket underlättar när man cyklar åtta timmar per dag. Det rörliga livet som lantbrukare har även gett dem en god grundkondition.