”Organisationerna måste fördöma trakasserierna”

Djurrättsorganisationerna har varit väldigt tysta under granskningen av aktivisternas hat- och hotmetoder. Om de inte ställer upp på dem måste de ta avstånd, skriver Land Lantbruks ledarskribent.

Varför tar inte djurrättsorganisationerna tydligt avstånd från våld och trakasserier? Under den senaste tidens massiva mediebevakning av de så kallade aktivisternas hat- och hotmetoder har det hörts mycket lite från de etablerade organisationerna.

Tittar man på deras webbsidor syns inte heller några fördömanden. Jo, Djurens Rätt har ett blogginlägg om att man är en antivåldsorganisation. Samtidigt fortsätter de och andra organisationer att elda på sina medlemmar med bland annat bilder på utländska, fixerade suggor utan att med ett ord nämna att den metoden inte får användas i Sverige.

Göteborgs-Postens granskning och all uppmärksamhet den fört med sig är mycket bra. I sak innehåller den dock inget nytt. Land Lantbruk och andra lantbrukstidningar har i åtskilliga artiklar rapporterat om detta under de senare åren, men utan att det fått samma genomslag som nu.

När Land Lantbruk till exempel i höstas skrev om Icas och Axfoods sponsring av Djurens Rätts vegomässa var svaren mycket undanglidande. Ansvariga chefer förnekade att detta skulle uppfattas som ett stöd till organisationerna. Men nu är reaktionen en annan. Nu ska man genast se över sin sponsring av mässan.

Det är hög tid att debatten om dessa så kallade djurrättsaktivister kommer upp. På senare tid har de nämligen varit på väg att flytta in i finrummen. I sin iver att vara trendmedvetna och socialt ansvarstagande har skolor, kyrkor, politiska partier och butikskedjor öppnat dörrarna för dem. Organisationen Tomma burar, som olovligen tar sig in i stallar och på gårdar och fritar höns, grisar och kalkoner och blockerar slakterier, har bjudits in till både gymnasieskolor och biskopen i Göteborg, vilket Land Lantbruk rapporterat om tidigare.

Och vem minns inte när public serviceföretaget Sveriges Radio och Eko-redaktionen samarbetade med Djurrättsalliansen i sina försök att ”avslöja” brister i svensk grisuppfödning 2009. Det bör noteras att samtliga uthängda grisuppfödare friades.

Det är bra att djurskyddet granskas på ett seriöst sätt. Djur ska inte vanvårdas. Men det får inte vara på bekostnad av djurägarnas rättssäkerhet. Myndigheterna ska sköta kontroller hos djurägare och djurrättsorganisationerna får tjäna sina syften genom demokratiska metoder som att skriva debattartiklar och uppvakta politiker.

Lena Johansson,

Politisk chefredaktör