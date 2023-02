Livet med hårt kroppsarbete över för familjen Carlsson

Under 2012 började familjen Carlsson planera inför en effektivisering av sin produktion. Knutby prästgård hade då åttio mjölkkor samt livdjursuppfödning med ett åttiotal stutar.

Helautomatiskt system

Gården har ett helautomatiserat utfodringssystem som tolv gånger dagligen utfodrar de olika djurgrupperna. Information om recept och utfodringstider läggs in i ett program på gårdsdatorn som sedan kommunicerar med utfodringssystemet via gårdens nätverk.

Sköter sig självt

Vill utöka

– Vi valde att göra ett långsmalt foderbord och bygga liggbås i tre rader på vardera sidan istället för fyra. Det har gjort att vi sparat in tre meter i ladugårdsbredd och fått fler platser vid foderbordet, säger Ulf Carlsson.

– En fjärde robot har just satts in så nu jobbar vi på att komma upp i full beläggning. I dag har vi cirka tvåhundra mjölkande, med sextio kor per robot kan vi utnyttja kapaciteten i mjölkningssystemet på bästa sätt, säger Ulf Carlsson.