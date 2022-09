Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Lokalproducerad mat har blivit alltmer efterfrågad under det senaste året. Nyligen svarade 35 procent av deltagarna i Orklas hållbarhetsbarometer att deras intresse för lokalproducerat ökat under 2020. Tidigare under pandemiåret har flera andra undersökningar visat liknande resultat.