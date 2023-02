M: låt Skogsstyrelsen ta hand om rovdjuren

Moderaterna vill ha en sammanhållen lagstiftning för all förvaltning av vilda djur. Partiet vill också lägga alla viltförvaltningsfrågor under Skogsstyrelsen. Det, i sin tur, gör att rovdjursfrågorna skulle hamna under Landsbygdsdepartementet.

– Vi har en splittrad lagstiftning i dag. Vi vill ta ett helhetsgrepp och föra in all viltförvaltning under samma ok, säger Bengt-Anders Johansson till Land Lantbruk.