Majs kräver nya däck för tröskor

Michelins nya skördemaskindäck 800/70R32 MegaXBib har en ny typ av slitbana och skuldror där klackvinklar och klackformer ska minska skaderisken och en stålgördel under slitbanan gör däcket stabilare. Däcket har ett belastningsindex på 181 A8/B som motsvarar 8250 kg per däck. Det är dock mer än dubbelt så mycket som de tre ton per däck forskare anser inte ger långsiktiga markskador när jorden är mjuk.