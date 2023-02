Märkligt att SNF inte lyfter skogsbrukets klimatnytta

Granen har fått allt för stor användning på torr mark i Södra Sverige. Att tala om en pågående granifiering är dock fel. Granandelen av virkesförrådet i Götaland har successivt minskat från 51 procent 1993 till 46 procent idag. Virkesförråden av lövträd ökar, under senare år med mer 3 miljoner kubikmeter per år i Götaland. Detta motsvarar 6 miljoner stora lövträd per år. Får vi bukt med viltskadorna kommer skogsägarna med glädje att öka föryngringen av tall och skapa barrblandskogar.