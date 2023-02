Massiv prisnedgång för cellulosaprodukter

Priset på blekt barrsulfatmassa (NBSK) föll med 7,52 dollar till 960,23 dollar per ton. Priset på blekt lövsulfatmassa (BHKP) sjönk med 6,13 dollar och noterades till 793,10 dollar per ton.

På den europeiska marknaden steg priset på kopieringspapper i A4-format med 0,45 euro till 875,33 euro per ton. Priset på bestruket magasinspapper (LWC) sjönk med 2,75 euro per ton till 696,18 euro per ton medan motsvarande pris på standard tidningspapper sjönk med 0,17 euro till 508,90 euro.