May öppnar för långsammare väg ut ur EU

"Game over" väntar den 29 mars 2019, oavsett vad som sker dessförinnan.

– Den 29 mars 2019 är det game over. Då är den sista dagen som Storbritannien är medlem i EU. Vi måste ha ett avtal före det, säger Luxemburgs premiärminister Xavier Bettel på väg in till torsdagens fortsatta EU-toppmöte i Bryssel.

– Vi står alla enade bakom Michel Barnier (EU:s chefsförhandlare). Vi väntar nu på hans klartecken för ett nytt möte, eller så ses vi igen i december, säger Bettel som hoppas att Storbritanniens premiärminister Theresa May och hennes förhandlare ska komma med nya bud.

"Brexitlimbo"

May talade för sin sak i ungefär en kvart vid onsdagsmötet. Några nyheter kom hon inte med, enligt åhörarna. Men att hon ändå nu har öppnat för att förlänga den övergångsperiod som ska gälla från det brittiska utträdet i mars nästa år fram till åtminstone den 31 december 2020 har skapat rubriker.

"Brextra time" skriver The Sun.

"Antal månader"

Den brittiska regeringen betonar nu därför att May absolut inte vill ha någon så lång förlängning.

– Ännu en idé har dykt upp och det är bara en idé så här långt, att skapa möjlighet för att utöka övergångsperioden under ett antal månader, säger May själv på väg in till dagens möte.