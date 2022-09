Hushållar bättre

Vad innebär mullsådd?

Mullsådd som medel mot jordflykt hämtade Nicklas far och grannar hem från Tyskland på 1990-talet. Jordprover tagna över en femtonårsperiod visar att mullhalten tycks ha stigit några tiondels procent. Normalt går mullhaltsförändringar mycket långsamt, säger Nicklas.

Centerpivot sparar tid, energi och vatten

Energibehovet halveras

Styrd med gps

I mitten står ett torn som leder in vatten in i rampen. Den 336 meter långa rampen vandrar, eller snarare ormar sig fram runt tornet. Ytterhjulparen håller konstant fart medan övriga hjul står still tills rampen blivit för krokig, då startar hjulpar efter hjulpar och springer ikapp ytteränden.