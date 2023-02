Minst 530 bönder söker EU-stöd för att mjölka mindre

Så stor var de senaste dagarnas rusning att Jordbruksverket först i eftermiddag, onsdag, hinner få fram den definitiva siffran på antalet ansökningar. I förmiddags trillade de in i så snabb takt att Jordbruksverket inte hann skriva ut dem.

– Kvart i tolv hade vi fått in 531 ansökningar. Och det har säkert trillat in några till under sista kvarten, säger Mikael Ringsten på Jordbruksverkets stödkontrollenhet, till Land Lantbruk.