Nappade på fiskodling

Drygt hälften av all fisk vi äter i Sverige idag är odlad. Fiskodlingar till havs har stora problem med sjukdomar och miljöpåverkan. Fodret tillverkas av småfisk och bidrar till utfiskningen av världshaven. Nackdelarna är många.

Det har gått i en rasande fart sedan de startade företaget Scandinavian Aquasystem 2013. Samma år köpte de gården i Tollarp och under ett år byggde de själva om ladugården, bytte tak, isolerade och installerade hela systemet av fiskbassänger, filter, pumpar och rör. Flera års planeringsarbete ligger bakom själva konstruktionen.

– Grundtanken har varit ”keep it simple and stupid”, berättar Johan Ljungquist. Ju mer teknik man blandar in, desto större är risken för fel.