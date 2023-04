Nu kör Teknikutmaningen 2023 i gång – så tävlar du!

Att premiera lönsam, säker och jordbruksteknik ser Annika Lindecrantz, chefredaktör för Land Lantbruk, som en viktig uppgift när årets upplaga av Teknikutmaningen startar.

– Det känns jättespännande att vi gör det här i år igen. Det är ett rekordintresse bland våra sponsorer och även läsarna har visat intresse för årets tävling.

I Teknikutmaningen möts praktiker och akademiker. Ålder eller bakgrund hos den som tävlar är oviktig. Alla ämnesområden inom lantbruket är välkomna, från djurproduktion till fältteknik.

Digitalt formulär i stället för mejl

Tävlingen går ut på att presentera en smart lösning som gör arbetet på lantbruket lönsammare eller säkrare. Det behöver inte vara en färdig innovation utan kan vara en idé. Ett tips är att tänka på både säkerhet och arbetsmiljö redan under skapandeprocessen. En nyhet för i år är att bidragen nu ska skickas in via ett digitalt formulär i stället för mejl. Dessutom har prispengen höjts.

– Förstapristagaren får nu 30 000 kronor, andrapristagaren 15 000 kronor och tredjepristagaren 10 000 kronor, säger Annika Lindecrantz.

”Skicka in ditt bidrag redan i dag”

Tävlingen består fortfarande av två heat. Publicering av tävlande bidrag sker löpande i tidningen och kommer att bedömas av en tävlingsjury.

– Tveka inte, skicka in ditt bidrag redan i dag! säger Annika Lindecrantz.

Vinnaren presenteras i Land Lantbruk i slutet av november.

Här anmäler du ditt tävlingsbidrag till Teknikutmaningen 2023.