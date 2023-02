Nu sätter de ner foten

Lysekil har åtta mjölkgårdar, en relativt ung lantbrukarkår och en speciell anda. Det är denna anda som delvis förklarar att fyra av de 22 svenska mjölkbönder som åker till Bryssel kommer just från Brastad med knappt 2000 invånare.

I Bryssel kan vi nog få tips att ta med oss till Stockholm den 21 september, ler Anders Håkansson. Det är då som LRF anordnar en stor manifestation utanför Sveriges riksdag under budgetdebatten.

– Hur kan det vara tillåtet att betala ut stöden så sent? Om en bonde rapporterar in en kalv för sent så duger ju inte ursäkten att man inte haft tid, utbrister Sandra.