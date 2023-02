Nya biotopskydd för miljoner

Statistiken från Skogsstyrelsen visar att det sammanlagt handlar om att 1 621 hektar produktiv skogsmark som skyddats under året.

Flest biotopskyddsområden under året bildades i Dalarnas län med 42 områden som omfattar 262 hektar produktiv skogsmark. Flest naturvårdsavtal tecknades under 2014 i Västra Götalands och i Värmlands län med 19 nya avtal per län.