Nya innovationer med teknisk precision

Plogexperter räddar klimatet

Många som kört plöjningsfritt glömmer hur man ställer in plogen. Det kan vi kompensera, säger Anders. Därför startade Jens i höstas företaget Ploveksperten. De reser ut till lantbrukare och justerar in deras plogar, endera under sommaren eller mitt i höst- eller vårbearbetningen. Ploveksperten arbetar över hela Skandinavien, framkörningen kostar 1500 danska kronor. Undervisningen i ploginställning kan ta från 2,5-3 timmar för en fyrskäring och kostar drygt 2000 danska kronor per plog.