Under de sammanlagt 30 åren har lantbruket gått från att ha varit en reglerad näring där LRF förhandlade med regeringen om priserna på produkterna till att bli en del av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Lantbrukskooperationen har genomgått en stor förändring. Sveriges självförsörjningsgrad vad gäller kött har sjunkit dramatiskt.

Sex LRF-ordföranden

– Det allra bästa med det här jobbet har ju varit att umgås med bönder. Det är läsarkontakterna jag kommer att sakna, det har varit många nu under den tid då jag skrivit ledare. Sedan är ju journalistjobbet i sig roligt och omväxlande, säger Kerstin Davidson.

Karriären inleddes i Stockholm

Att flytta till Halland från Stockholm passade Kerstin och hennes man Einar bra. Deras dotter Maria hade just fötts och de hade pratat om att lämna storstan.

Många kvällsmöten

Upprört slaktmöte

Trevlig Stig Malm

Skandal i Kina

Några minnesvärda resor har hon också fått göra. Arla hade bjudit med lantbrukspressen till invigningen av en pulverfabrik i Kina hösten 2008. Det visade sig att även Arlas kinesiska partner dragits in i melaminskandalen som briserade under just de här dagarna.