Ökad frihet med egen silo

– Jag kör i stort sett och tippar all spannmål själv. Ifjol körde jag 41 resor under skörden. Det blir fler timmar på traktorn för att tippa spannmålen än på tröskan, säger Magnus Hansson.

Svårt att hinna med

Hoppas på bättre betalt

KALMAR: Vi hoppas på solsken i en vecka nu. Det har varit fram och tillbaka med vädret och därför är inte allt tröskat. Framför allt är det in mot fastlandet som det är ganska mycket spannmål kvar att skörda. Men min bedömning är att 80-85 procent är tröskat. Så här långt har det varit fantastiskt bra kvalitet. Men tyvärr åker falltalen ner nu. Om vi ser till mängd så har den varierat stort, men över lag ligger den över snitt, cirka 7-8 ton vete per hektar. Vi har lantbrukare som fått skördar på 9-10 ton vete per hektar, men det finns också de som har en skörd på 5-6 ton per hektar. (Mats Jönsson, spannmålschef Swedish Agro).