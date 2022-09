Scandi Standard gör en vinst efter skatt på 58,3 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2017, att jämföra med en vinst på 0,7 miljoner kronor motsvarande period året innan.

Ökat resultat per aktie

Resultatet per aktie ökade till 0,89 kronor, jämfört med 0,01 kronor under fjärde kvartalet 2016. Nettoomsättningen steg samtidigt till 2,061 miljarder kronor fjärde kvartalet 2017, från tidigare 1,508 miljarder kronor under fjärde kvartalet 2016. I det senare bokslutet ingår nyförvärvade irländska Manor Farm med 430,5 miljoner kronor i omsättning. Bortsett från det förvärvet ökade omsättningen med 8 procent.