Ökning av vingskador hos Guldfågeln

Packas i lådor och körs till slakteriet

Varje dag slaktas 100 000 kycklingar på Guldfågelns slakteri. Innan transporten till slakteriet lastar man kycklingarna med hjälp av maskiner som fångar in djuren och för dem vidare upp på ett rullband. Kycklingarna packas sedan i lådor och körs vidare till slakteriet.

Någonstans i processen sker vingskadorna. Enligt veterinärernas beräkningar rör det sig i genomsnitt om 1 800 drabbade kycklingar per dag, vilket rapporterades i ett inslag i Svt:s Rapport .

”Arbetar efter en nollvision”

Ett projekt ska komma till rätta med problemen

Varje dag under mer än ett decennium har Guldfågeln mätt antalet vingskador på de kycklingar som levererats till slakteriet. Enligt deras mätningar har siffrorna för vingskador legat runt 0,25 procent, men dessa ökade alltså under förra året till 0,5 procent, eller cirka 500 fåglar per dag.