På septemberterminen i Paris har vetepriset fallit med 30 euro per ton från toppen i juli månad.

Trodde inte på nedgång

– Vi trodde inte på den här nedgången och har tyvärr därför varit försiktiga med att sälja under sommaren, säger Mats Eriksson.

Under juli kunde ett ton kvarnvete för leverans i skörd i Sverige säljas för 1 400 till 1 450 kronor per ton. Nu betalas ett pris som ligger 200 till 250 kronor lägre per ton för samma vara.