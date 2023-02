Påminnelse om röjning gav resultat

- Det har ökat hela tiden. Men samtidigt ökar även den utförda röjningen. Under mitten av 1990-talet var den årliga röjningen som lägst. Då låg den under 150 000 hektar. Sedan dess har röjningen fördubblats och vi har en positiv trend, men det röjs fortfarande för lite för att få bort röjningsberget som byggts upp tidigare. Nu kommer vi upp i 300 000 hektar per år, säger Ulf Olsson.