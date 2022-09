Politik en risk för bönder

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Glyfosatfrågan har definitivt gjort att vi i allt högre grad tvingats agera i sociala medier, eftersom just i denna fråga propagerade miljöorganisationer och andra intensivt i dessa under hela processen. Det var väl det som fick politikerna att darra på handen, vilket är uppseendeväckande då all expertis är överens om att tillståndet för glyfosat borde förlängas.