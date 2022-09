”Prisfall på mjölk är det sista mjölksektorn behöver”

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Vete. EU skriver nu ned skörden för innevarande år till 5,7 ton per ha. När den informationen blev allmängods så steg vetet till ny rekordnivå. Spotkontraktet gick upp till 193 Euro per ton och Maj -19 gick till ngt över 197 euro per ton. Lägg därtill vår svaga krona och vi har ånyo ett vetepris som nuddar 2 kronor per kilo. Det har vi inte haft sedan den svåra ryska torkan 2012. Jag ser också på Facebook att svenska bönder skördar vetefält där avkastningen är mer än 6 ton per ha och just på de fälten konkurrerar vi rätt skapligt med övriga EU. Det tycks också att de fält som tidigt gav sig för torkan blir ännu sämre än man kan tro medan fält som håll sig grönt i det längsta ger nog över förväntat. Försäljningsstrategi är nu ovanligt enkel. Först och främst håll koll på likviditeten därefter lagra in skörden alternativt lagra in pengarna som ni har över på säljkontrakt, på i synnerhet Matifbörsens vete. Min uppfattning styrs av min tro på regn innan nästa skörd och då blir köparna lugna vilket får priserna att falla. Under veckan som gått så har Matif var motor och Chicago varit efterföljande ”vagn”. Kommentarerna från andra sidan Atlanten har fullt fokus på oss i EU nu och delvis även vad som händer i Ryssland. Men året kommer att bli bekymmersamt ekonomiskt då skörden är halverad, om inte värre än så, medan priset minst av allt är fördubblat. Ur den ekvationen är det lätt se hur bakslaget ser ut.