I år har snödjupen slagit rekord på flera ställen i landet. Vindeln och Kittelfjäll i Västerbottnens län tangerar båda sina rekord och i Gävleborg har stora snömängder gjort att tak rasat in på byggnader med djur.

Risk för 2000-talets värsta vårflod

– Allra värst blir det om det är plusgrader dygnet runt i kombination med regn under snösmältningsperioden. Då skulle årets vårflod kunna bli den värsta under hela 2000-talet, säger Leif Gustavsson, beredskapsdirektör Länsstyrelsen Värmland, till SVT Nyheter Värmland .

Största snömängden på 20 år

– Vi har ju inte haft så här mycket snö på minst 20 år. Vi har minst över metern här i Malung och ännu mer i Sälen, säger Per Hampus räddningschef i Malung-sälens kommun till Sveriges Radio Dalarna .

Önskar kalla nätter och varma dagar

Per Hampus instämmer i att regn i kombination med snösmältnigen är det som riskerar leda till mest översvämningar.

Var redo när floden kommer

Har man byggnader eller bor i områden som man vet är i riskzonen för översvämningar ansvarar man själv för att egendomen inte skadas, men sker det oväntade händelser som skyfall stöttar räddningstjänsten, enligt Per Hampus. Hans rekommendation för att vara redo när floden kommer är att se till att ha tillgång till stegar, presenningar och sand för att valla in sitt hus och sina byggnader och hindra att vattnet kommer in.