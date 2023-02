Rörvik ökar med norskt timmer

Via sitt norska dotterbolag Norsk Virke AS har Rörvik tecknat ett avtal med två norska skogsägarföreningar om timmerleveranser under hösten 2013. Avtalet omfattar 110 000 kubikmeter, vilket uppges motsvara 20 procent av det råvarubehov som krävs för den produktionsökning som planeras under samma period.